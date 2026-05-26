На выставке Comvex состоялась премьера внедорожной версии микроавтобуса «ГАЗ Соболь», передает с места событий корреспондент «Известий» 26 мая.
Автомобиль получил 16-дюймовые «грязевые» колеса, силовые бамперы, лебедку, шноркель. Кроме того у машины появилась блокировка переднего дифференциала. Также на автомобиле установлен экспедиционный багажник на крыше, на которые можно забраться по установленной по левому борту металлической лестнице. Заявленная глубина преодолеваемого брода составляет 85 см.
Представители компании ГАЗ рассказали, что показанная на выставке внедорожная версия «Соболя» — это не серийная модель. Решение о запуске производства такой модификации микроавтобуса будет принято на основе реакции посетителей выставки на представленную машину.
