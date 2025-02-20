УАЗ Профи прошёл цикл испытаний на Ямале

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УАЗ завершил очередной цикл испытаний дизельного УАЗ Профи Полуторка перед выходом новой модификации на рынок. В течение полутора месяцев команда специалистов планомерно выполняла программу зимних тестов в Ноябрьске на трёх автомобилях. Все основные системы и агрегаты машин прошли проверку в условиях холодов, достигавших -27°C. Всего было преодолено свыше 15 тысяч километров по городским дорогам и загородным трассам, в том числе в загруженном состоянии, которые продемонстрировали стабильную работу силовой установки и бортовых систем. Ноябрьск уже не первый раз ствановится полигоном для испытаний отечественных автомобилей в арктических условиях. Два сезона подряд в городе тестировали автомобили Aurus Komendant проекта «Кортеж». Автомобили достойно выдержали испытания, температура тогда опускалась ниже -40 градусов, сегодня на них передвигается глава государства.

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