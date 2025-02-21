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vitulussme 21 февраля 2025, 11:22 30 Новые заводы и цеха

Лазерные аппараты столичного производства не только чистят, но и улучшают обрабатываемую поверхность

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Лазер в последние годы стал настоящим флагманом промышленного клининга. Развивается и лазерная сварка, как самая высокоточная и применяемая ведущими предприятиями из самых разных отраслей. Но специалисты из компании «ВИТУЛУС СМЕ», занимающейся выпуском лазерных установок, напоминают об еще одном важном свойстве этого метода.

 © htf-clean.com

Промышленный лазер также может эффективно подготовить обрабатываемую поверхность к дальнейшей работе и вторичной обработке. Например, если требуется не только очистка старого слоя краски, но и нанесение нового.

 © htf-clean.com

В этом случае необходима отличная «сцепка» поверхности и краски. И именно лазер способен адаптировать первую для того, чтобы вторая отлично легла и зафиксировалась.

 © htf-clean.com

Оборудование «ВИТУЛУС СМЕ» способно задать не один, не два, а восемь видов шероховатости поверхности для обеспечения лучшей адгезии. Все они представлены на картинке-иллюстрации с металлическими пластинками.

 © htf-clean.com

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Источник: https://htf-clean.com/

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