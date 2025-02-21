Лазерные аппараты столичного производства не только чистят, но и улучшают обрабатываемую поверхность

Лазерные аппараты столичного производства не только чистят, но и улучшают обрабатываемую поверхностьСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Лазер в последние годы стал настоящим флагманом промышленного клининга. Развивается и лазерная сварка, как самая высокоточная и применяемая ведущими предприятиями из самых разных отраслей. Но специалисты из компании «ВИТУЛУС СМЕ», занимающейся выпуском лазерных установок, напоминают об еще одном важном свойстве этого метода.
Промышленный лазер также может эффективно подготовить обрабатываемую поверхность к дальнейшей работе и вторичной обработке. Например, если требуется не только очистка старого слоя краски, но и нанесение нового.
В этом случае необходима отличная «сцепка» поверхности и краски. И именно лазер способен адаптировать первую для того, чтобы вторая отлично легла и зафиксировалась.
Оборудование «ВИТУЛУС СМЕ» способно задать не один, не два, а восемь видов шероховатости поверхности для обеспечения лучшей адгезии. Все они представлены на картинке-иллюстрации с металлическими пластинками.
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