Лазерные аппараты столичного производства не только чистят, но и улучшают обрабатываемую поверхность

Лазер в последние годы стал настоящим флагманом промышленного клининга. Развивается и лазерная сварка, как самая высокоточная и применяемая ведущими предприятиями из самых разных отраслей. Но специалисты из компании «ВИТУЛУС СМЕ», занимающейся выпуском лазерных установок, напоминают об еще одном важном свойстве этого метода.

© htf-clean.com

Промышленный лазер также может эффективно подготовить обрабатываемую поверхность к дальнейшей работе и вторичной обработке. Например, если требуется не только очистка старого слоя краски, но и нанесение нового.

© htf-clean.com

В этом случае необходима отличная «сцепка» поверхности и краски. И именно лазер способен адаптировать первую для того, чтобы вторая отлично легла и зафиксировалась.

© htf-clean.com

Оборудование «ВИТУЛУС СМЕ » способно задать не один, не два, а восемь видов шероховатости поверхности для обеспечения лучшей адгезии. Все они представлены на картинке-иллюстрации с металлическими пластинками.

© htf-clean.com

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