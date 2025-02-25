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Roman Wyrzykowski 25 февраля 2025, 13:51 790 Электроника, электротехника и приборы

Спутниковое оборудование нового поколения: aбонентские терминалы бюро 1440

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 © habrastorage.org

«Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») анонсировало выпуск абонентских спутниковых терминалов собственной разработки. Устройства созданы с учётом удобства установки, подключения и дальнейшей эксплуатации, пояснили в «Бюро 1440».

Новые абонентские терминалы «Бюро 1440» имеют длину и ширину до 60 см, а вес устройства менее 15 кг. По словам разработчиков, такие габариты терминала облегчат транспортировку устройств и снизят требования к монтажу. Специально для информационной службы Хабра в Бюро 144 пояснили, что пропускная способность каждого терминала составляет до 1 Гбит/с. Разработка создана с учётом российского климата и может работать в диапазоне температур от -40 до +40 °С. Дополнительные параметры будут представлены компанией ближе к запуску сервиса.

Как рассказали в «Бюро 1440», благодаря технологии активных фазированных антенных решеток (АФАР) терминал автоматически находит спутник, устанавливает и удерживает с ним связь. Для этого достаточно приобрести абонентский терминал, подключить к источнику питания и расположить в месте с доступом к открытому небу.

Сертификация новых терминалов «Бюро 1440» полностью соответствует актуальным требованиям Государственной комиссии по радиочастотам для работы ESIM‑устройств. Также устройство не требует перенастройки при перемещении между различными географическими локациями.

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бюро 1440, спутниковые терминалы, сетевое оборудование, икс холдинг, спутник
  • Badassgoliath Badassgoliath
    25.02.2517:31:42

    Ну это наверное для геостационаров терминал, так как низкоорбитальная группировка пока ещё не развёрнута. Терминал для низкоорбиталов будет и поменьше, и полегче.

    Но даже и представленный уже можно размещать на транспорте.

    #1297403
    • Нет аватара omap
      26.02.2519:23:36

      Какой смысл в фазированных решетках на стационарном абонентском терминале для связи через спутник на геостационарной орбите?

      #1297533
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        26.02.2520:06:24

        Здесь не геостационарная орбита — тут высота 500-800 км — так пишут на нете.

        #1297538
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    25.02.2517:46:13

    Бюро 1440 занимается низкими орбитами — насколько мне известно — 500-800 км. У них пока 6 спутников было развернуто. Должны быть сотни.

    #1297406
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