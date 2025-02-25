Спутниковое оборудование нового поколения: aбонентские терминалы бюро 1440

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«Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») анонсировало выпуск абонентских спутниковых терминалов собственной разработки. Устройства созданы с учётом удобства установки, подключения и дальнейшей эксплуатации, пояснили в «Бюро 1440».

Новые абонентские терминалы «Бюро 1440» имеют длину и ширину до 60 см, а вес устройства менее 15 кг. По словам разработчиков, такие габариты терминала облегчат транспортировку устройств и снизят требования к монтажу. Специально для информационной службы Хабра в Бюро 144 пояснили, что пропускная способность каждого терминала составляет до 1 Гбит/с. Разработка создана с учётом российского климата и может работать в диапазоне температур от -40 до +40 °С. Дополнительные параметры будут представлены компанией ближе к запуску сервиса.

Как рассказали в «Бюро 1440», благодаря технологии активных фазированных антенных решеток (АФАР) терминал автоматически находит спутник, устанавливает и удерживает с ним связь. Для этого достаточно приобрести абонентский терминал, подключить к источнику питания и расположить в месте с доступом к открытому небу.

Сертификация новых терминалов «Бюро 1440» полностью соответствует актуальным требованиям Государственной комиссии по радиочастотам для работы ESIM‑устройств. Также устройство не требует перенастройки при перемещении между различными географическими локациями.

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