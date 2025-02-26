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artal 26 февраля 2025, 07:27 529 Фотофакты

В России собрали первый дорожный экземпляр спорткара МАРТТ

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 © media.ixbt.site

Спорткарту МАРТТ, напоминающему раритетные «Москвичи», разрешили выезжать на дороги. Необычный автомобиль разработали специалисты московской компании «АртЛайн Инжиниринг», которые поставили модель на учет в ГИБДД. Проект представляет собой двухместный спорткар, построенный на базе карбон-алюминиевого шасси. В ближайшее время разработчики собираются наладить серийное производство машины, однако возможная стоимость спорткара пока неизвестна.

В конструкции МАРТТ инженеры использовали алюминиевую раму, двухрычажную регулируемую подвеску с толкающими штангами и стабилизаторами, а также карбоновый монокок. При этом кузовные панели разработчики выполнили из композитных материалов. Помимо ретродизайна еще одной особенностью спорткара стали двери, открывающиеся в стиле «крыла чайки».

Разработчики подготовили для спорткар два варианта силовых установок. Дорожная версия автомобиля получила заводской 16-клапанный тольяттинский двигатель мощностью 98 лошадиных сил.

Для гоночной модификации штатный мотор отличается усиленной шатунно-поршневой группой, другой головкой блока и наличием турбонаддува. В таком исполнении отдача силовой установки может достигать 300 лошадиных сил. В паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач спорткар разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды.

После получения разрешения на эксплуатацию МАРТТ на дорогах общего пользования разработчики собираются наладить серийное производство спорткара.

 © sun9-23.userapi.com

https://artline...dc-6c3918c7ec00

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Источник: https://motor.ru/news/martt-25-02-2025.htm

  • artal
  • 4
АртЛайн Инжиниринг, Москва, МАРТТ
  • Нет аватара Azimut99
    26.02.2507:54:31

    Идея, конечно, интересная, но даже у демонстрационного образца можно было сделать аккуратнее (несовпадение правой двери с передним крылом).

    #1297453
    • Е.Юрий Е.Юрий
      26.02.2511:31:41

      С несовпадениями там все в порядке — видимо ракурс и свет создали такой жффект. Вот фото с другого ракурса — там все совпалает.

      https://cs15.pi...69186430010.jpg

      Отредактировано: Е.Юрий~11:32 26.02.25
      #1297465
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.02.2508:47:10

    Дорожная версия 98 лс, спортивную форсировали до ~ 300 лс? Впечатляет.

    Цена, понятное дело, будет «не для всех», один карбоновый монокок чего стоит. Но нишу найдёт, так как в массовом производстве с китайцами состязаться очень сложно, а вот такие штучные изделия — интересный вариант.

    #1297456
  • Нет аватара exVHM.ru
    26.02.2512:05:55

    Чет напомнило фильм «Гаттака» (рекомендую). Там все перемещались на электромобилях, стилизованных под ретро…

    Отредактировано: exVHM.ru~12:06 26.02.25
    #1297473
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