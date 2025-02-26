В России собрали первый дорожный экземпляр спорткара МАРТТ

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Спорткарту МАРТТ, напоминающему раритетные «Москвичи», разрешили выезжать на дороги. Необычный автомобиль разработали специалисты московской компании «АртЛайн Инжиниринг», которые поставили модель на учет в ГИБДД. Проект представляет собой двухместный спорткар, построенный на базе карбон-алюминиевого шасси. В ближайшее время разработчики собираются наладить серийное производство машины, однако возможная стоимость спорткара пока неизвестна.

В конструкции МАРТТ инженеры использовали алюминиевую раму, двухрычажную регулируемую подвеску с толкающими штангами и стабилизаторами, а также карбоновый монокок. При этом кузовные панели разработчики выполнили из композитных материалов. Помимо ретродизайна еще одной особенностью спорткара стали двери, открывающиеся в стиле «крыла чайки».

Разработчики подготовили для спорткар два варианта силовых установок. Дорожная версия автомобиля получила заводской 16-клапанный тольяттинский двигатель мощностью 98 лошадиных сил.

Для гоночной модификации штатный мотор отличается усиленной шатунно-поршневой группой, другой головкой блока и наличием турбонаддува. В таком исполнении отдача силовой установки может достигать 300 лошадиных сил. В паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач спорткар разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды.

После получения разрешения на эксплуатацию МАРТТ на дорогах общего пользования разработчики собираются наладить серийное производство спорткара.

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https://artline...dc-6c3918c7ec00

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