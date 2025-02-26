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Katamaran 26 февраля 2025, 12:09 85 Судостроение и судоходство

Московские спасатели получили скоростные аэролодки

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Московские спасатели получили на вооружение три новые скоростные аэролодки отечественного производства. Они предназначены для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в том числе в заболоченной и обводненной местности

 © msknovosti.ru

Аэролодки имеют ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используются спасателями в столице. Так, аэролодки «Бриз 555», «Пиранья 3» и «Нерпа-460КБ» отличают высокая степень надежности, мобильности и проходимости, они способны развивать на льду скорость до 100 км/ч.

 © ubutovo.mos.ru

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Источник: https://msknovosti.ru/transport/spa...ya-patrulirovaniya-vodoemov-moskvy/

Москва, аэролодка
  • Нет аватара Azimut99
    26.02.2515:28:45

    Интересно, что спасатели заказали аэролодки 3-х разных производителей, причём «Нерпа-460КБ» (на верхнем фото) выполнена не на базе надувной лодки.

    Вероятно, спасатели хотят сделать большой заказ и решили тестировать аэролодки в реальных рабочих условиях.

    #1297504
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