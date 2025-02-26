Московские спасатели получили скоростные аэролодки

Московские спасатели получили на вооружение три новые скоростные аэролодки отечественного производства. Они предназначены для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в том числе в заболоченной и обводненной местности

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Аэролодки имеют ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используются спасателями в столице. Так, аэролодки «Бриз 555», «Пиранья 3» и «Нерпа-460КБ» отличают высокая степень надежности, мобильности и проходимости, они способны развивать на льду скорость до 100 км/ч.

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