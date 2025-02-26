«ЭМ-КАТ» запустил производство литых деталей для комбайнов и тракторов

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Саранский производитель катанки «ЭМ-КАТ», входящий в группу компаний «Оптикэнерго», запустил серийное производство деталей для сельхозтехники. Инвестиции в создание нового направления превысили 600 млн рублей, из которых 214,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия ».

Предприятие реконструировало один из цехов и наладило в нем серийный выпуск литых деталей: педалей, вилок, колес катка, колес культиватора. Объем производства составляет около 250 тонн продукции в год.

Выпускаемые изделия направляются на сборочные конвейеры отечественных производств тракторов и комбайнов. Сырье для отливок поставляют российские металлургические предприятия. В частности, чугун — «Тулачермет», стальной лом — «Мордовская заготовительная компания» и «Мордоввторсырье». Таким образом, уровень локализации деталей составляет около 100%.

Параллельно в обновленном цехе запущено серийное производство комплектующих для вагоностроения и автобусов, деталей для запорной арматуры и скважин, утяжелителей для энергетики. Общий объем производства по всем направлениям после выхода на проектные мощности составит до 2390 тонн в год.

Средства займа ФРП были направлены на приобретение современного технологичного оборудования, преимущественно отечественного производства. В частности, закуплены литейный комплекс по газифицируемым моделям, автомат и полуавтоматы для производства пенополистирольных моделей, станки шлифовальные, обдирочные, отрезные, токарные, станок для резки пенопласта, а также термопечи и лабораторное оборудование.

В 2023 году завод «ЭМ-Кабель», тоже входящий в группу «Оптикэнерго», за счет займа ФРП в размере 340 млн рублей начал выпуск кабелей для телекоммуникационного оборудования. Продукция является отечественной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания.

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