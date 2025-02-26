В Петербурге запущена первая в России роботизированная система сортировки грузов и посылок

© www.gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге запущена первая в России роботизированная система для сортировки грузов и посылок в крупном логистическом центре. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов во время визита на новый объект компании СДЭК в промышленной зоне «Шушары». Автоматизированный центр способен обрабатывать до 4000 посылок в час.

«Благодаря таким инновационным решениям и передовым отечественным технологиям доставка становится быстрее, точнее и удобнее, а главное — безопаснее. Отправитель может самостоятельно выбрать удобный способ пересылки. В соответствии с майским Указом Президента о национальных целях, Россия должна войти в число мировых лидеров по плотности роботизации. Подобные проекты укрепляют позиции Петербурга как одного из ключевых городов, работающих над выполнением задач, поставленных главой государства», — отметил Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

Губернатор подчеркнул, что СДЭК является надежным партнером города. За 25 лет компания выросла из регионального оператора в крупную международную организацию, представленную в 48 странах. В Санкт-Петербурге работают 68 полнофункциональных офисов, 411 пунктов выдачи заказов и 357 постаматов, где заняты более 4 тысяч сотрудников.

«Петербург — главный транзитный узел на Северо-Западе России. Транспорт и логистика играют важную роль в устойчивом развитии экономики города. Мы делаем ставку на высокотехнологичные предприятия, которые создают новые возможности для бизнеса, особенно малого и среднего, в сфере доставки продукции», — добавил Беглов.

Во время визита губернатор пообщался с сотрудниками логистического комплекса и обсудил с руководством компании планы развития отрасли на ближайшие годы.

«Мы всегда поддерживаем предприятия и организации, готовые инвестировать в развитие нашего города. Предоставляя им преференции, Петербург получает новые рабочие места, расширение производственных мощностей и рост доходов бюджета. А это значит новые детские сады, школы, больницы, дороги и поддержка участников специальной военной операции», — заявил Александр Беглов.

В завершение визита губернатор принял участие в символической отправке юбилейной миллиардной посылки с использованием новой роботизированной линии. Посылка была отправлена из Петербурга в Новосибирск, где 25 лет назад была основана компания СДЭК.

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