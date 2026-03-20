На автомобильном заводе холдинга «АГР» в поселке Шушары, который недавно прошел полное техническое переоборудование, был сварен первый кузов автомобиля новой российской марки Jeland. Это событие знаменует начало формирования новой производственной площадки, созданной в рамках партнерства с компанией Defetoo.

Цех сварки был фактически создан заново. Для обеспечения новых производственных мощностей укреплены промышленные полы, установлены дополнительные металлоконструкции и современное технологическое оборудование. Создана лаборатория с контрольно-измерительными машинами для контроля качества.

Сварочный цех оснащен современными автоматизированными системами. В производстве используются роботизированная точечная и шовная сварка в среде инертного газа, автоматическое нанесение герметика на кузовные элементы, системы машинного зрения и автоматические кондукторы, обеспечивающие высокую точность геометрии кузова.

Применяются пять типов герметиков различного назначения. Контроль качества осуществляется с помощью системы машинного зрения: камеры фиксируют траекторию нанесения герметика и сравнивают ее с эталонными параметрами.

Производственный процесс выстроен поэтапно: из поступающих деталей формируются крупные узлы, затем собирается кузов автомобиля, после чего устанавливаются навесные элементы (двери, капот и крышка багажника). Завершающая стадия включает контрольные операции для подготовки кузова к передаче в цех окраски.

Контроль качества проводится на всех этапах производства: проверяется корректность установки компонентов, качество сварных соединений и соответствие узлов проектным параметрам. После завершения операций кузов проходит дополнительную проверку геометрии на высокоточной контрольно-измерительной машине.

Сварочный цех рассчитан на производство четырех моделей кузова, каждая из которых может иметь несколько модификаций: со стандартной или панорамной крышей, передним или полным приводом. Производственная линия может выпускать до 12 различных вариантов кузовов.

