Холдинг «Эльгауголь» запустил полный комплекс обогатительных фабрик в Якутии

© elga.ru

В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) завершено строительство и введены в эксплуатацию все 11 фабрик, предусмотренных проектом развития обогатительного комплекса «Эльгинский». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и геологии Якутии.

Благодаря вводу новых объектов производственные мощности комплекса удалось увеличить до 38,5 млн тонн угля в год. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был на 22% ниже и составлял 31,5 млн тонн. По итогам прошлого года предприятия «Эльгаугля» добыли 28,6 млн тонн твёрдого топлива.

Кроме того, в 2024 году завершилось строительство новой железнодорожной инфраструктуры, а также погрузочных и складских терминалов, которые обеспечивают стабильную отгрузку продукции «Эльгинского» комплекса.

«Эльгинский» разрабатывает крупнейшее в России и одно из самых значительных в мире месторождений коксующегося угля. Запасы месторождения оцениваются в 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Основными владельцами проекта являются Альберт Авдолян и его партнёры.

Нерюнгринский район играет ключевую роль в угледобыче Якутии: на его предприятия приходится около 98% всего объёма добычи угля в регионе. В прошлом году в республике было добыто 49 млн тонн угля, что стало историческим рекордом и вывело Якутию в лидеры по этому показателю на Дальнем Востоке.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен