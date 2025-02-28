На российских предприятиях осваивают отечественные магнитно-поплавковые сигнализаторы уровня

Установка сигнализаторов уровня SLL-FS на стенке технологической емкости

Поплавковые магнитные датчики уровня серии SLL-FS вышли на отечественный рынок как альтернатива устройствам брендов, поставка в Россию которых затруднена. Это позволило российским производствам закупать оборудование в минимальные сроки и с возможностью дальнейших поставок. Несколько предприятий уже успели внедрить сигнализаторы уровня «РусАвтоматизации» и проверить их надежность.

Для закрытия потребностей большого количества производств необходимо было учесть специфику их работы и найти простое и при этом универсальное исполнение для сигнализаторов уровня. Таким образом были разработаны магнитные сигнализаторы серии SLL-FS. Предприятия по производству радиаторов и котлов центрального отопления, электрического оборудования, торговли химическими продуктами, строительству жилых и нежилых зданий; кораблей, судов и других плавучих конструкций уже применяют эти приборы для контроля сред и в составе производимого оборудования.

Сигнализаторы помогают узнавать о достижении содержимого критически важных отметок (максимума, минимума, промежуточных значений). С их помощью также останавливают поступление избыточного количества жидкости в резервуар, предотвращая его переполнение. Кроме того, устройства используют для защиты механизма от холостого хода: поплавковый датчик передаёт сигнал о достижении средой аварийно-низкого уровня.

Компании из различных сфер внедрили сигнализаторы благодаря разнообразию исполнений моделей серии SLL-FS.

Отечественные датчики уровн применяются:

в различных жидких веществах. Совместимы с легкими жидкостями плотностью от 700 кг/м 3 , простой водой, кислотными и щелочными растворами;

, простой водой, кислотными и щелочными растворами; в технологических процессах, для которых важен материал корпуса датчика. Возможен выбор — алюминий или нержавеющая сталь марки 10X17H13M2T (AISI 316);

с оборудованием, требующим от сигнализатора одного из востребованных типов присоединения. Доступны квадратный фланец 92×92, резьба G1 ½″ или G2″.

Собственное производство позволяет «РусАвтоматизации» учитывать индивидуальные особенности производств и подбирать под них оптимальную конфигурацию датчиков уровня серии SLL-FS. Последние успешно эксплуатируются в металлургии, машиностроении, строительстве, торговли промышленными товарами и приборостроении.

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