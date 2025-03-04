ЧМЗ освоил технологию производства каналов системы управления и защиты для российских АЭС

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Сложные конструкционные изделия, производимые Чепецким механическим заводом, войдут в состав активной зоны реакторов РБМК. В связи с продлением срока эксплуатации ряда российских энергоблоков этого типа, предприятие возобновило выпуск продукции, которая вновь стала востребованной. Каналы системы управления и защиты (СУЗ) предназначены для регулирования мощности и обеспечения безопасности энергоблоков — в них размещаются датчики контроля и регулирующие стержни, которые управляют работой реакторов РБМК.

Специалисты Чепецкого механического завода разработали и внедрили новую технологию производства каналов, освоив аргонно-дуговую сварку тонкостенной нержавеющей стали толщиной до 3 мм. Теперь на территории завода организован полный цикл изготовления каналов, тогда как ранее часть сборочных операций выполнялась на других предприятиях отрасли.

© chmz.net

«Металлургическая продукция Чепецкого механического завода уже много десятилетий обеспечивает безопасность и надежность работы атомных станций в России и мире. Сегодня мы не просто возобновили производство критически важных компонентов для атомной энергетики, но на основе накопленного производственного опыта разработали новую технологию изготовления изделий ответственного назначения. С этого года мы приступили к серийному производству продукции», — отметил генеральный директор Чепецкого механического завода Сергей Чинейкин.

За всю историю российские энергоблоки с реакторами РБМК выработали для национальной энергосистемы около трех триллионов кВт*ч электроэнергии. В разные годы реакторы такого типа обеспечивали от 40% до 60% всей атомной энергии в стране. В настоящее время в России эксплуатируется семь реакторов РБМК в составе Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Ежегодно один энергоблок РБМК-1000 вырабатывает 6-8 млрд кВт*ч в зависимости от графика нагрузки. Благодаря эффективным технологическим решениям инженеров «Росатома», которые утверждает авторитетная экспертиза и итоговое заключение Ростехнадзора, обеспечивается безопасное и экономически эффективное продление сроков их эксплуатации.

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