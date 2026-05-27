Bionysheva_Elena Производство

ЧМЗ освоил выпуск удлинённых циркониевых труб для атомных станций малой мощности

Для наземной версии реактора РИТМ‑200, у которой параметры активной зоны увеличены, потребовались трубы большей длины. При этом все строгие требования к геометрии, прямолинейности и чистоте поверхности остались прежними.

Задача не из простых, но специалисты завода нашли решение. Они провели научно-исследовательские работы и определили оптимальную технологию для серийного производства. Речь идёт о модифицированных бесшовных шестигранных трубах из циркония. В реакторах АСММ они будут работать как чехлы тепловыделяющих сборок, рассказали в Росатом.

Первая партия уже изготовлена. В планах предприятия — кратно нарастить выпуск такой продукции.

Источник: max.ru

  • Нет аватара DimaY27.05.26 15:48:26

    «В планах предприятия — кратно нарастить выпуск такой продукции."

    Оно понятно, уже 4 реактора заказаны. А перспективы очень большие.

    #1316690