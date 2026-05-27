Для наземной версии реактора РИТМ‑200, у которой параметры активной зоны увеличены, потребовались трубы большей длины. При этом все строгие требования к геометрии, прямолинейности и чистоте поверхности остались прежними.

Задача не из простых, но специалисты завода нашли решение. Они провели научно-исследовательские работы и определили оптимальную технологию для серийного производства. Речь идёт о модифицированных бесшовных шестигранных трубах из циркония. В реакторах АСММ они будут работать как чехлы тепловыделяющих сборок, рассказали в Росатом.

Первая партия уже изготовлена. В планах предприятия — кратно нарастить выпуск такой продукции.