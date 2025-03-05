«Северсталь» разработала и внедрила новую цифровую систему

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На Череповецком металлургическом комбинате (входит в состав «Северстали») внедрили виртуальную систему сквозного планирования, которая отслеживает и оптимизирует работу оборудования для производства конвертерной стали. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Система была разработана с использованием интеллектуальных технологий, математических моделей и данных о реальной эксплуатации агрегатов. Она помогает определять оптимальные параметры для их работы, обеспечивая более эффективное функционирование.

Новая цифровая платформа также способствует улучшению координации и синхронизации работы оборудования на всех производственных площадках комбината, что повышает общую производительность.

Уже сейчас в более чем 90% случаев металлурги следуют рекомендациям цифрового помощника. Система была создана совместными усилиями специалистов комбината, корпоративного центра развития бизнес-систем и разработчиков «Северсталь-инфоком».

"Новая система решает задачи повышения эффективности производства стали и качества продукции за счет грамотного оперативного планирования. В основе алгоритма лежит математическая оптимизация и анализ большого объема данных, поступающих с агрегатов. Инструмент помогает обеспечить синхронную работу оборудования всех цехов в технологической цепочке, составив оптимальный график выплавки, внепечной обработки и разливки плавок конвертерного производства. Это позволяет выполнять запланированные объемы производства стали с минимизацией технологических рисков и непрогнозируемых затрат", — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

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