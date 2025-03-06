В Тюменской области открыли сервисный центр «Кировец-72»

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Сервисный центр «Кировец-72» по ремонту сельскохозяйственных тракторов и агрегатов открыли в Тюмени 6 марта. Его специалисты обеспечат грамотную техподдержку и обслуживание парка хозяйств Тюменской области, что особенно важно в пиковые агросезоны.

Сервисный центр работает в тестовом режиме с декабря, и за это время специалисты уже отремонтировали 10 двигателей и семь коробок передач. Объект укомплектован специализированным оборудованием: системой мойки, двумя постами, кран-балкой грузоподъёмностью 3,2 т для крупно-узлового ремонта. Также здесь есть агрегатная мастерская и другие.

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

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