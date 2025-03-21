Автопарк беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» расширился до 67 единиц

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Автопарк беспилотных грузовиков, используемых для перевозок по трассе М-11 «Нева», вырос до 67 единиц. Эксперимент по внедрению беспилотных фур начался в 2023 году, когда на трассе М-11 было запущено движение трех таких грузовиков. С момента старта проекта высокоавтоматизированные транспортные средства преодолели более 5,8 миллионов километров и перевезли свыше 640 тысяч кубометров грузов.

«Начавшийся с трех грузовиков эксперимент за неполных два года способствовал формированию новой отрасли. В ней уже задействован солидный автопарк и крупный российский бизнес. Мы ожидаем, что расширение географии эксперимента будет положительно сказываться на популяризации технологии. Автономные грузоперевозки на Центральной кольцевой автодороге планируется начать в ближайшее время, сейчас ведутся испытания цифрового двойника трассы», — сказал заместитель Министра транспорта Андрей Никитин.

Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова напомнила, что в 2024 году состоялся переход на следующую ступень автономности — на дорогах появились грузовики без водителя за рулем.

«В прошлом году мы совершили еще один рывок на пути к полностью автономным перевозкам — благодаря вводу обхода Твери на трассе М-11 в эксплуатацию стало возможным запустить беспрерывное автономное движение на всем протяжении автодороги. Как следствие, водитель-испытатель пересел на пассажирское сидение. Движение на М-11 осуществляется в рамках экспериментально-правового режима, который был разработан отраслью на базе Ассоциации цифрового транспорта и введен Правительством России в 2022 году. Нормативная база постоянно дорабатывается: в январе Минтранс представил проект поправок в „Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования“, в которой уточняется классификация уровней автоматизации транспортных средств. Более того, идет проработка законопроекта о беспилотном движении», — сказала Полина Давыдова.

Сегодня в экспериментальном правовом режиме участвуют Х5, «Магнит», ПЭК, «Газпромнефть-Снабжение», Globaltruck, перевозки осуществляют транспортно-логистическая компания КамАЗа — NATCAR, и технологическая компания Navio.

Грузоперевозки на трассе Москва — Санкт-Петербург осуществляются в рамках работы экспериментального правового режима, введенного в 2022 году. В прошлом году этот механизм был распространен на трассы ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога вокруг Москвы) и М-12 «Восток».

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