ОДК ввела в эксплуатацию новый производственный корпус на самарском предприятии ОДК-Кузнецов

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В новом производственном корпусе налажен полный цикл изготовления деталей — от создания заготовок до сборки готовых узлов газотурбинных двигателей. На современном высокотехнологичном оборудовании производятся колеса турбин и сопловые аппараты для авиационных и промышленных энергетических установок.

В частности, мощности цеха используются для выпуска новых отечественных промышленных газотурбинных двигателей НК-36СТ мощностью 32 мегаватта. Эти двигатели предназначены для газоперекачивающих агрегатов, применяемых в нефтегазовой отрасли и энергетике. Они призваны заменить импортное оборудование на объектах топливно-энергетического комплекса.

© www.uecrus.com

«В ОДК-Кузнецов реализовано более 90% масштабной инвестиционной программы, направленной на импортозамещение оборудования для энергетики и ТЭК и выполнение производственной программы предприятия по авиационной тематике. Мы уже открыли несколько объектов, оснащенных современной техникой и инфраструктурой. Увеличение производственных площадей расширит производство индустриальных двигателей. Российские компании заинтересованы в запуске производства двигателя НК-36СТ мощностью 32 мегаватта, он заменит импортные аналоги на газокомпрессорных станциях», — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

В цехе размещены мощные фрезерные и токарные обрабатывающие центры, профилешлифовальные и плоскошлифовальные станки, а также роботизированные сварочные комплексы, автоматизированные координатно-измерительные машины и контрольные установки. Рациональная структура производственных и контрольных участков и автоматизация большей части технологических процессов позволяют повысить качество и увеличить количество выпускаемой продукции.

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