Сделано у нас! Новые модели российских поездов представлены в РЖД

Сделано у нас! Новые модели российских поездов представлены в РЖДСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Сделано у нас! Новые модели российских поездов
Сделано у нас! Новые модели российских поездов. Сумасшедший дизайн, быстро и красиво
В последние годы российская железнодорожная отрасль активно обновляет и расширяет парк подвижного состава, внедряя современные модели поездов, соответствующие высоким требованиям эффективности, безопасности и комфорта. О ключевых новых моделях поездов России, технических характеристиках, этапах производства и планах РЖД на будущее — в этом выпуске.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
В Хабаровском крае открыли новый железнодорожный участок БАМа
28 марта РЖД запустили движение по участку Байкало-Амурской магистрали...рской магистрали — от Комсомольска-на-Амуре до Ванино.
-
На трёх участках БАМа в Бурятии запустили движение поездов
Компания «РЖД» запустила движение на трёх двухпутных встав...вторых путей даст встречным поездам возможность разъезжаться без остановки.
-
На Тихорецкую состав отправится… Модернизация станции завершена
26 апреля дан старт движению поездов на обновлённой узловой станции Ти...p;8 млн тонн в год. Модернизация станции потребовала 10,7 млрд рублей.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena