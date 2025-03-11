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Bionysheva_Elena 11 марта 2025, 14:01 247 Транспорт, спецтехника и логистика

Сделано у нас! Новые модели российских поездов представлены в РЖД

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Сделано у нас! Новые модели российских поездов. Сумасшедший дизайн, быстро и красиво

В последние годы российская железнодорожная отрасль активно обновляет и расширяет парк подвижного состава, внедряя современные модели поездов, соответствующие высоким требованиям эффективности, безопасности и комфорта. О ключевых новых моделях поездов России, технических характеристиках, этапах производства и планах РЖД на будущее — в этом выпуске.

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РЖД, поезда
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