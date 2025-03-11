В «Росатоме» начали сборку корпуса реактора для атомного ледокола «Ленинград»

© atommedia.online

11 марта 2025 года на заводе «ЗиО-Подольск», входящем в Машиностроительный дивизион «Росатома», началась сборка реакторной установки РИТМ-200 для универсального атомного ледокола нового поколения «Ленинград». Работы стартовали с механической обработки фланца. Напомним, что закладка ледокола «Ленинград» состоялась в январе 2024 года при участии Президента РФ Владимира Путина. В церемонии запуска сборки приняли участие заместитель главы дивизиона Максим Тюкавкин и руководитель завода Антон Лебедев.

«Для Машиностроительного дивизиона „Росатома“ изготовление реакторных установок РИТМ-200 стало серийным, поточным. Это еще одно яркое доказательство, что наша отечественная промышленность первая во всем. Наши технические решения позволяют двигать вперед науку, промышленность и решать государственные задачи. Уверенный опыт в изготовлении и эксплуатации новейших реакторных установок серии РИТМ — основа достижения целей развития Северного морского пути и продвижения технологий малой ядерной энергетики», — отметил Максим Тюкавкин.

© atommedia.online

«Мы накопили колоссальный объем знаний и навыков, и сегодня обладаем компетенциями, которых нет ни у кого в мире, освоив и запустив поточное изготовление новейших реакторных установок серии РИТМ. Это не только РИТМ-200 для атомных ледоколов и малой ядерной энергетики, но и их более мощных аналогов РИТМ-400, которые помогут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути», — добавил Антон Лебедев.

В настоящее время впервые в истории завода находятся сразу восемь реакторных установок серии РИТМ на разных этапах изготовления (для ледоколов и плавучих энергоблоков).

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