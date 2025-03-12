Российская наука: спирт из борщевика, светодиоды из наночастиц, связь для водолазов.

С 2022 года в России проходит десятилетие науки и технологий. Создание бесконечно активного катализатора, цифровой голосовой связи для водолазов и даже спирта из борщевика Сосновского для топлива. Что предлагают сегодня ученые российским производствам — в сюжете Машньюс.

В этом выпуске:

0:00 — Вступление (Десятилетие науки и технологий в России)

0:20 — Спирт из борщевика Сосновского в топливе для ДВС

1:29 — Цифровое устройство подводной голосовой связи

2:43 — Светодиоды из углеродных точек

4:15 — Гидрофобное покрытие на основе смол деревьев

5:13 — Опреснитель воды на солнечной батарее

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