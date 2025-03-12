Российская наука: спирт из борщевика, светодиоды из наночастиц, связь для водолазов.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
С 2022 года в России проходит десятилетие науки и технологий. Создание бесконечно активного катализатора, цифровой голосовой связи для водолазов и даже спирта из борщевика Сосновского для топлива. Что предлагают сегодня ученые российским производствам — в сюжете Машньюс.
В этом выпуске:
0:00 — Вступление (Десятилетие науки и технологий в России)
0:20 — Спирт из борщевика Сосновского в топливе для ДВС
1:29 — Цифровое устройство подводной голосовой связи
2:43 — Светодиоды из углеродных точек
4:15 — Гидрофобное покрытие на основе смол деревьев
5:13 — Опреснитель воды на солнечной батарее
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