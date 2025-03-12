АО «Завод „Знамя труда“» и его дочернее предприятие вступают в новую эру развития.

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Инвестиции и развитие: как Олег Барабанов превращает «Знамя труда» в флагман промышленности

Смена собственника и масштабные инвестиции — АО «Завод „Знамя труда“» и его дочернее предприятие ООО «Завод „Знамя победы“» вступают в новую эру развития. Единоличным владельцем обоих предприятий стала компания «Икс 2» миллиардера Олега Барабанова. За короткий срок новый собственник не только поменял команду, но и запустил амбициозные проекты, которые должны вывести заводы на новый уровень.

Инвестиции как драйвер роста

С момента приобретения 49% акций «Знамени труда» в 2023 году, а затем и полного контроля над предприятием в марте 2025-го, «Икс 2» вложила в развитие завода сотни миллионов рублей. За полтора года капитализация «Знамени труда» выросла на 600 млн рублей. Эти средства были направлены на закупку современного оборудования, расширение штата и переход на круглосуточный режим работы.

Еще до завершения сделки «Икс 2» вложила в производство дополнительные 500 млн рублей. Компания не просто инвестирует в ожидании дивидендов, а активно управляет активами, сосредоточившись на развитии предприятий, производящих оборудование для «Росатома».

Новый завод — новые возможности

Одним из ключевых проектов Барабанова стало создание завода «Знамя победы», который будет специализироваться на производстве трубопроводной арматуры и электрических приводов. Проект, оцененный в 10 млрд рублей, уже получил одобрение экспертного совета особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Строительство планируется начать в 2026 году, а пока команда занимается проектированием и подготовкой.

Этот шаг не только укрепит позиции «Знамени труда» на рынке, но и позволит наладить более тесное сотрудничество с другими предприятиями, включая активы Александра Кашина. Предприятия Барабанова и Кашина будут выполнять заказы друг для друга, исходя из возможностей своих станочных парков.

Кадровые перестановки

Смена собственника повлекла за собой и кадровые изменения. Новым генеральным директором «Знамени труда» стал Сергей Андрианов, ранее входивший в совет директоров и отвечавший за экономические вопросы. На «Знамени победы» также произошла смена руководства: на место Наталии Сафоновой, занимавшей пост всего 17 дней, пришел Олег Голубенко, имеющий десятилетний опыт работы в компании «Армалит».

Риски и перспективы

Смена команды — это всегда риск. Михаил Даниленко, владелец Кингисеппского машиностроительного завода, считает, что такие перестановки могут привести к временным потерям. Однако, если в компании налажена цифровизация, старую команду можно успешно контролировать.

Что дальше?

«Знамя труда» и «Знамя победы» становятся важными игроками в оборонно-промышленном комплексе России. Инвестиции в новые технологии, строительство завода и модернизация производства позволят предприятиям не только выполнять заказы для «Росатома», но и выйти на международный рынок.

Стратегия Олега Барабанова направлена на превращение «Знамени труда» в один из флагманов российской промышленности, и успех этой инициативы будет зависеть от эффективности управления и реализации амбициозных проектов.

СПРАВКА

АО «Завод „Знамя труда“ имеет долгую историю существования. В 2023 году предприятие отметит юбилей 145 лет. В настоящий момент завод является одним из крупнейших арматурных предприятий России.

Деятельность предприятия направлена на создание новых уникальных конструкций арматуры по специальным требованиям заказчиков для серийно выпускаемой арматуры для теплоэнергетики, химической, нефтяной и газовой промышленности, обеспечивающих как безопасность эксплуатации, так и экологическую безопасность.

Материал подготовлен по сообщению"Машньюс»

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