Новая школа на 550 мест открылась в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию новая школа на 550 мест, построенная в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Учебное заведение расположено по адресу Петергофское шоссе, 121, сообщает городской комитет по строительству.

Трехэтажное здание площадью более 14 тыс. м² включает 22 учебных класса: 8 для начальной школы, 10 для средней и 4 для старшеклассников. В школе оборудованы спортивный и хореографический залы, два бассейна размером 25×11 м и 10×6 м, лингафонные и мультимедийные кабинеты для изучения иностранных языков, а также мастерские по обработке металла и дерева и кабинеты домоводства, сообщают национальныепроекры.рф .

Для проведения мероприятий предусмотрен просторный актовый зал, а для повседневных нужд учащихся — библиотека с читальной зоной, столовая и медицинский блок. На прилегающей территории обустроен стадион с футбольным полем, универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, а также зоной для занятий физической культурой.

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