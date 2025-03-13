В Омске развивают производство белых масел для пищевой промышленности, медицины и косметологии

В Омске развивают производство белых масел для пищевой промышленности, медицины и косметологииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В процессе химической переработки нефтяное сырье очищается от вредных примесей и обесцвечивается за счет удаления ароматических углеводородов. Полученные смазочные материалы абсолютно безопасны как для людей, так и для животных.
Это подтверждается опытно-промышленными испытаниями, по итогам которых продукция «Газпром нефти» получила сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и соответствует требованиям государственного стандарта ГОСТ.
Белые масла активно используются в пищевой и текстильной промышленности, а также в медицине, фармацевтике и косметологии.
«Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Все дело в том, что выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики. Производственные мощности „Газпром нефти“ позволят до конца 2025 года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел», — говорит Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
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Bionysheva_Elena