«Газпромнефть — смазочные материалы» запустили производство уникального антифриза G-Energy Antifreeze OAT 40, разработанного специально для китайских автомобилей. Инновационный продукт имеет увеличенный интервал замены до пяти лет или до 250 тысяч километров, может применяться в различных типах двигателей, а также эффективно выполняет свои функции даже в экстремальные морозы до -40 градусов.

Новый антифриз дополнил ассортимент моторных и трансмиссионных масел компании, предназначенных специально для китайских автомобилей нового поколения. Продукт подходит для легковых и грузовых машин, стационарных дизельных двигателей, спецтехники и автобусов.

Охлаждающая жидкость создана по одной из самых современных технологий (ОАТ-технологии) на основе органических компонентов, что гарантирует ей максимальный срок службы. Уникальный антифриз обеспечивает комплексную защиту двигателя от коррозии, не образует отложений и накипи, предотвращает кавитацию (появление пузырьков пара или газа в жидкости) и не имеет склонности к образованию пены. G-Energy Antifreeze OAT 40 отвечает ведущим международным стандартам и соответствует самым последним требованиям производителей современных китайских автомобилей Chery, Exeed, HAVAL, Geely, OMODA, FAW, Jetour, Jaecoo и других.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» продолжает расширять продуктовую линейку для легковых автомобилей, охватывая все новые направления. Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники".

Справка:

«Газпромнефть — смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка в своем сегменте. Продукция выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает около 1000 наименований для всех секторов рынка.