«Газпромнефть — смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — запустила первое в стране производство трансформаторных масел наивысшей степени очистки. Новый продукт предназначен для оборудования предприятий, обеспечивающих потребителей электроэнергией. Ранее данный вид трансформаторных масел поставлялся в Россию из-за рубежа.

Уникальную технологию выпуска трансформаторных масел с повышенными электроизоляционными характеристиками разработали инженеры и ученые «Газпром нефти». Высокотехнологичный продукт для электрооборудования производится на Омском заводе смазочных материалов из отечественных компонентов. С помощью системы вакуумной осушки и очистки из масел удаляются электропроводящие молекулы воздуха, воды и других примесей. Благодаря этому масла «Газпром нефти» могут сразу использоваться в оборудовании, без предварительной подготовки, в отличие от традиционных трансформаторных смазочных материалов, для которых процесс доведения до рабочего состояния перед заливкой составляет от нескольких дней до 2-3 недель.

По результатам опытно-промышленных и лабораторных испытаний новые трансформаторные масла «Газпром нефти» подтвердили электроизоляционные свойства и многолетнюю сохранность ключевых параметров в течение регламентного срока использования. По многим техническим характеристикам этот вид продукции превосходит иностранные аналоги.

«Наша компания выпускает масла, смазки и технические жидкости для всех сегментов экономики. Мы продолжаем развивать линейку высокотехнологичных продуктов, в частности трансформаторных масел. От их качества напрямую зависит бесперебойность энергоснабжения городов и стабильность работы промышленных объектов. По итогам 2025 года мы нарастили на 30% выпуск трансформаторных масел. Также в прошлом году мы запустили производство арктического трансформаторного масла для северных регионов, а уже в этом году представили рынку уникальные масла высокой степени очистки для электрооборудования, которые до недавнего времени в России не выпускались».Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»

Справка

Трансформаторное масло — техническая жидкость, предназначенная для применения в силовых и распределительных механизмах. Эти смазочные материалы выполняют роль диэлектриков, исключают вероятность коротких замыканий и электрических дуг, обеспечивают охлаждение оборудования. Также трансформаторные масла защищают внутренние элементы трансформатора от окисления и коррозии, препятствуют образованию осадка, тем самым продлевая срок службы оборудования.

«Газпромнефть — смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает около 1000 наименований для всех секторов рынка.