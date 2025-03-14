В Москве разработали самые мощные автомобильные аккумуляторы в мире

Российский производитель аккумуляторов Visso разработал и выпускает автомобильные аккумуляторы на основе титаната лития (LTO), которые превосходят по параметрам не только все существующие автомобильные свинцовые аккумуляторы, но и все литиевые.

© www.visso.ru

В частности, по мощности аккумуляторы серии Титанатус в несколько раз превосходят обычные аккумуляторы. Если у последних пусковые токи составляют 600-900А, то у аккумуляторов Visso они превышают 3000-4000А, и по данному параметру даже на мировом рынке аналогов у данных аккумуляторов нет.

Подобная мощность дает возможность запускать любые двигатели в самых тяжелых условиях.

© www.visso.ru

Кроме того, они в десятки раз более долговечны, чем обычные аккумуляторы: так, у свинцовых ресурс порядка 300-500 циклов, а у титанатных достигает 20 тыс циклов, или порядка 25-30 лет работы.

Из уникальных характеристик можно также отметить:

Способность работать в самые серьезные морозы, что обеспечило им популярность на Крайнем Севере и других регионах с суровыми зимами. Многие автомобилисты из северных районов сталкиваются с ненадежной работой обычных свинцовых аккумуляторов даже именитых марок, которые не успевают зарядиться в мороз, плохо работают с предпусковыми подогревателями, требуют периодической подзарядки в теплом помещении, и через пару лет работы в подобных условиях обычно выходят из строя. LTO аккумуляторы Visso Титанатус лишены всех этих недостатков. Благодаря высочайшей мощности аккумуляторы серии Титанатус популярны у любителей автозвука, где требуется высокая отдача без просадок напряжения, что дает возможность получить от усилителей максимальное качество и уровень выходного сигнала. Автомобилисты — любители трофи применяют их в своих внедорожниках для питания лебедок, где тоже важны высокие токи отдачи и работа под серьезными нагрузками в течение длительного времени. Благодаря низкому весу, данные аккумуляторы популярны у любителей автоспорта, так как дают возможность существенно облегчить спорткар.

На данный момент налажено мелкосерийное производство, все аккумуляторы собираются под заказ вручную. Однако вероятно увеличение объемов производства путем внедрения автоматизации в будущем.

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