«Силовые машины» изготовили газовую турбину большой мощности для Каширской ГРЭС

«Силовые машины» изготовили газовую турбину большой мощности для Каширской ГРЭССледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На строительную площадку Каширской ГРЭС доставлена произведённая в России инновационная газовая турбина большой мощности ГТЭ-170.1. Оборудование, изготовленное «Силовыми машинами» предназначено для реализации проекта строительства двух дубль-блоков ПГУ суммарной мощностью 900 МВт.
Поставка осуществлялась несколькими партиями, наиболее крупные узлы, такие как генератор, а также турбогруппа газовой турбины доставлялись железнодорожным транспортом.
В частности, при помощи мостовых кранов турбогруппу весом 187 тонн на Ленинградском металлическом заводе поместили на 16-осный железнодорожный транспортёр и доставили до строительной площадки ПГУ Каширской ГРЭС. По прибытию турбогруппа была разгружена краном грузоподъёмностью 500-тонн на площадку временного хранения. Вскоре турбина будет установлена на фундамент, после чего специалисты приступят к её обвязке.
Газовая турбина ГТЭ-170.1 прошла программу заводских испытаний, а после проведения монтажных, пусконаладочных работ и завершения испытаний будут подтверждены эксплуатационные характеристики турбины.
Проект строительства ПГУ на Каширской ГРЭС мощностью 900 МВт отобран для участия в государственной программе модернизации теплоэнергетики в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергетического оборудования. На площадке Каширской ГРЭС планируется строительство двух дубль блоков ПГУ-460 на базе полностью российской газовой турбины ГТЭ-170, созданной АО «Силовые машины» при поддержке Минпромторга России.
На данный момент выполнено устройство фундаментов под основное оборудование, смонтирован каркас и завершается монтаж ограждающих конструкций главного корпуса, также осуществляется монтаж четырёх котлов-утилизаторов. Одновременно идут работы по устройству фундаментов вспомогательных объектов: градирни, циркуляционной насосной станции, аккумулирующих ёмкостей, здания административно-бытового корпуса, здания КРУЭ и химического цеха.
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Kотенко Cергей
17.03.2516:39:23