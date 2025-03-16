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mashnews 16 марта 2025, 21:11 475 Видеоблог

2025: Новейшие круизные лайнеры для Каспия, Арктики, Енисея и Поморья

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Новейшие круизные лайнеры, спущенные на воду, уйдут в свои первые рейсы в 2025 году. Теплоходы ждут маршруты по Каспию, Арктике, Енисею и через Северный полярный круг. Как устроены современные российские теплоходы и что ждет пассажиров на борту — в сюжете Машньюс.

В этом выпуске:

0:00 — Вступление (Круизные лайнеры 2025 года)

0:20 — Новый круизный лайнер класса «Люкс» «Николай Жарков» пройдет по маршруту Северного полярного круга

1:20 — Что известно о проекте «Карелия»

2:52 — Круизный лайнер «Виктор Астафьев» станет флагманом Енисейской флотилии 3:20 — Что известно о проекте А45-90.2

4:46 — Круизный лайнер «Кунашир» для Арктики на базе военного ледокола

6:03 — Что известно о боевом ледоколе «Иван Папанин»

6:34 — Крупнейший круизный лайнер на Байкале

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Источник: rutube.ru

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машньюс, mashnews
  • shigorin shigorin
    17.03.2509:55:07

    Повторно прошу в подобных материалах в голову материала ставить ссылку на rutube -- ютуповые попросту не отображаются в ленте.

    PS: «халявные» VPN с неизвестной дополнительной функциональностью за счёт «очень демократических» организаций вот совсем не советую как программист с советских времён, который те же ipsec/openvpn поднимал по работе -- рискуете и устройством/данными, и неожиданным воздействием на сознание (когда незаметно мягким, а когда оглушающе резким -- этим с геббельсовских времён в штатах занимаются специалисты, воюющие с мирняком).

    #1298430
  • Нет аватара Свет
    17.03.2516:45:24

    А про Каспий можно подробнее? Я из Астрахани — мне интересно)

    #1298483
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