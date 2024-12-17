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Великоросс 17 декабря 2024, 18:18 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Удмуртии открыта роботизированная ферма

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 © au-18.ru

В ООО «Писеевское» Алнашского района сегодня открыли еще одну роботизированную ферму.

В хозяйстве построена вторая очередь коровника на 300 скотомест, с четырьмя роботами-доярам Lely, которых круглосуточно их будут обслуживать пять операторов.

В Алнашском районе это седьмая по счету ферма, оснащенная роботизированным доильным оборудованием.

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Источник: https://au-18.ru/ocherednaya-roboti...-ferma-otkryta-v-alnashskom-rajone/

Удмуртская Республика
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