Бывший завод Bridgestone в Ульяновске по итогам 2025 года изготовил 1,2 млн шин 148 различных моделей. Напомним, площадка была перезапущена в марте 2025-го, ныне она носит название Gislaved и выпускает шины марок Gislaved и Cordiant.

Завод производит летние модели Gislaved ActiveControl, Gislaved EcoControl и Cordiant Run Tour и зимние Gislaved SpikeControl и Cordiant Sno-Max 7000.

Весной на рынок вышли две премиальные линейки летних покрышек — Gislaved ActiveControl и Gislaved EcoControl. Они разработаны в России, будут доступны в 44 типоразмерах с 16-го по 20-й посадочный диаметр, с опциональной защитой обода.

Прошлый год оказался успешным для ульяновской площадки.

При этом в целом в 2025-м рынок легковых шин в России упал на 17% — в оптовом канале было реализовано 47,03 млн легковых покрышек. Загрузка российских шинных заводов в среднем составила 51%, на «Кордиант» приходится около 27% общего объема производства покрышек в РФ.