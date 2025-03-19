Российские ученые нашли новые пробиотики против лактозной непереносимости и кишечных инфекций

В результате масштабной работы биотехнологов НИЦ ППиФ на базе ГК «СОЮЗСНАБ» по селекции и изучению функциональных характеристик микроорганизмов вида Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus были выделены уникальные штаммы с повышенными пробиотическими свойствами. Эти штаммы демонстрируют высокую метаболическую активность, что делает их перспективными для создания функциональных продуктов питания нового поколения.

Лактозная непереносимость затрагивает около 75% населения в мире. Болгарская палочка, благодаря высокой β-галактозидазной активности, способна гидролизовать лактозу до глюкозы и галактозы, как и другие углеводы, что делает ее эффективным решением для людей с непереносимостью лактозы. Новые штаммы Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus обладают высокой антагонистической активностью в отношении условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, что способствует снижению риска кишечных инфекций и другого ряда заболеваний, связанных с дисбалансом микрофлоры кишечника.

Регулярное употребление продуктов, содержащих Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, способствует синергизму пробиотического эффекта, усиливая антиоксидантные свойства микроорганизма. Это связано с его способностью нейтрализовать свободные радикалы и снижать окислительный стресс, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

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