Партия спецтехники отправлена заказчику из Сибирского федерального округа

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Партия спецтехники, изготовленной на базе шасси КАМАЗ-43118, отправлена заказчику из Сибирского федерального округа

Спецтехника разработана и произведена официальным партнёром «КАМАЗа» — ОАО «РИАТ». Заказчику поставлена партия из десяти седельных тягачей. Спрос на автотехнику совместного производства двух компаний по-прежнему высок. В холодных регионах, в условиях бездорожья, вдали от цивилизации надёжность и выносливость техники выходят на первый план.

В числе особенностей автомобилей — оснащённость двигателями КАМАЗ 689, созданными для тяжёлых условий эксплуатации. Конструкция этого мотора разработана с учётом тяжёлых режимов работы и имеет архитектуру, которая обычно применяется в двигателях большей мощности. Конкретно эти седельные тягачи оснащены двигателями 340 л.с. с высоким крутящим моментом.

Спецтехника КАМАЗ-РИАТ обеспечивает высокую производительность в непредсказуемых условиях. Проверенное временем, надёжное высокопроходимое шасси КАМАЗ-43118 хорошо знакомо и водителям, и автомеханикам. Доступность запчастей и развитая сервисная сеть ПАО «КАМАЗ» по всей России обеспечивают удобство техобслуживания и дальнейшую стабильную работу автотехники в автопарках компаний-потребителей. Поэтому автомобили, созданные в партнёрстве ПАО «КАМАЗ» и ОАО «РИАТ», — оптимальное предложение для решения актуальных задач северных регионов.

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