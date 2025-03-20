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Bionysheva_Elena 20 марта 2025, 08:33 64 Производство

Самая мощная турбина России ГТД-110М подтвердила свою надежность

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 © mashnews.ru

Самая мощная отечественная турбина ГТД-110М в составе ТЭС «Ударная» вышла на максимальную мощность и подтвердила свою надежность. В ходе испытаний оборудование отработало 72 часа на максимальной нагрузке, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны и подтвердив все заявленные технические характеристики.

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Источник: mashnews.ru

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ОДК, РОСТЕХ
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