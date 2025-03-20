«ИКСЭлМЕТ» запустил во Владимирской области вторую линию по выпуску ниппелей секционных радиаторов

«ИКСЭлМЕТ» запустил во Владимирской области вторую линию по выпуску ниппелей секционных радиаторовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Мощность производства, расположенного на территории технопарка «Русклимат ИКСЭл», увеличилась в два раза — до 50 млн изделий в год.
Инвестиции в расширение производства превысили 170 млн руб.
За последние 10 лет в России производство алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления увеличилось более чем в 4 раза, отметил генеральный директор ООО «ИКСЭлМЕТ» Павел Симонов.
По оценкам компании, отечественный рынок межсекционных ниппелей для радиаторов почти наполовину занят иностранными производителями. Выход на проектную мощность позволит компании нарастить долю с 9% до 20% соответствующего сегмента, частично потеснив импорт из Турции и Китая.
Уровень локализации продукции составил 100%, стальную ленту поставляют отечественные металлургические предприятия.
Один из ключевых потребителей производимой на предприятии в Киржаче продукции — другой заемщик ФРП — компания «Роял Термо Рус», модернизировавшая во Владимирской области завод по выпуску секционных и панельных радиаторов. Треть выпускаемых ниппелей пойдет в рынок — другим производителям радиаторов, в том числе потенциально в страны ЕАЭС и СНГ.
https://mashnew...radiatorov.html
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