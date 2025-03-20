стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 20 марта 2025, 18:29 15 Производство

«ИКСЭлМЕТ» запустил во Владимирской области вторую линию по выпуску ниппелей секционных радиаторов

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © www.metalinfo.ru

Мощность производства, расположенного на территории технопарка «Русклимат ИКСЭл», увеличилась в два раза — до 50 млн изделий в год.

Инвестиции в расширение производства превысили 170 млн руб.

За последние 10 лет в России производство алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления увеличилось более чем в 4 раза, отметил генеральный директор ООО «ИКСЭлМЕТ» Павел Симонов.

По оценкам компании, отечественный рынок межсекционных ниппелей для радиаторов почти наполовину занят иностранными производителями. Выход на проектную мощность позволит компании нарастить долю с 9% до 20% соответствующего сегмента, частично потеснив импорт из Турции и Китая.

Уровень локализации продукции составил 100%, стальную ленту поставляют отечественные металлургические предприятия.

Один из ключевых потребителей производимой на предприятии в Киржаче продукции — другой заемщик ФРП — компания «Роял Термо Рус», модернизировавшая во Владимирской области завод по выпуску секционных и панельных радиаторов. Треть выпускаемых ниппелей пойдет в рынок — другим производителям радиаторов, в том числе потенциально в страны ЕАЭС и СНГ.

 © metalinfo.ru

https://mashnew...radiatorov.html

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: www.metalinfo.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


машиностроение, Владимирская область импортозамещение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,