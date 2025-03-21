В ГУ МЧС России по Запорожской области поступила новая спецтехника

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Новый топливозаправщик, три бортовых тентованных автомобиля и два самосвала на базе шасси «КамАЗ» отправятся в пожарно-спасательные подразделения региона.

«В боевой расчет МЧС России по Запорожской области в 2024 году поставлено свыше 60 единиц техники, эта работа продолжается», — подытожил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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