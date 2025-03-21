В ГУ МЧС России по Запорожской области поступила новая спецтехника

d-tatarinov 21 марта 2025, 23:08 17 Транспорт, спецтехника и логистика
В ГУ МЧС России по Запорожской области поступила новая спецтехникаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый топливозаправщик, три бортовых тентованных автомобиля и два самосвала на базе шасси «КамАЗ» отправятся в пожарно-спасательные подразделения региона.
«В боевой расчет МЧС России по Запорожской области в 2024 году поставлено свыше 60 единиц техники, эта работа продолжается», — подытожил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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Источник: t.me
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