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d-tatarinov 21 марта 2025, 23:08 17 Транспорт, спецтехника и логистика

В ГУ МЧС России по Запорожской области поступила новая спецтехника

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 © t.me

Новый топливозаправщик, три бортовых тентованных автомобиля и два самосвала на базе шасси «КамАЗ» отправятся в пожарно-спасательные подразделения региона.

«В боевой расчет МЧС России по Запорожской области в 2024 году поставлено свыше 60 единиц техники, эта работа продолжается», — подытожил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Источник: t.me

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