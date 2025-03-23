В Ростовской области открыт новый завод по производству сельхозтехники Агростар

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В городе Сальск Ростовской области официально открыт новый завод по производству сельскохозяйственной техники — «Агростар». Об этом рассказал директор нового предприятия Сергей Васильевич Клименко.

Предприятие начало серийное производство барабанных косилок полного цикла моделей AP165 и АР195 с ноября прошлого года. Завод уже вышел на 50% производственной мощности и к лету 2025 года планирует достичь 100%. Плановая мощность предприятия — 4-5 тысяч косилок в год.

Как отметил Сергей Клименко, косилки созданы на основе опыта эксплуатации зарубежных аналогов в России за последние 10 лет. В них воплощены лучшие решения, проверенные временем. В настоящее время завод «Агростар» приступил к формированию дилерской сети. Девиз новой компании: «Работаем вместе для процветания нашей страны!».

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

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