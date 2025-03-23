Российские компании выпустили новые и обновленные модели сельхозтехники

Российские компании выпустили новые и обновленные модели сельхозтехникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В середине февраля 2025 года Малопургинский тракторный завод, расположенный в г. Ижевск, представил модернизированный вариант полноприводного трактора Шонер Т-150К с автоматической трансмиссией и двигателем мощностью 180 л.с.
Обновленный трактор может выпускаться с установкой руля справа, с установкой руля по центру с аналоговой кабиной или с электронной панелью приборов.
Модель комплектуется различным навесным оборудованием, в том числе бульдозерной навеской Шонер П-3 собственного производства, которая устанавливается на фронтальный погрузчик для выполнения различных земляных работ, трамбовки силоса, уборки снега и других задач.
В феврале 2025 года подмосковный производитель сельхозтехники «Колнаг» сообщил о начале серийного выпуска обновленной линейки вертикально-фрезерных культиваторов Celli для обработки почвы, а именно моделей Ranger 300 (агрегатироваться с тракторами мощностью 85-130 л.с.) и Energy 400 (агрегатироваться с тракторами мощностью 150-200 л.с. ), предназначенных для предпосадочной подготовки почвы без выноса нижних слоев для сохранения почвозащитной мульчи и профилактики заболачивания.
Во второй половине февраля 2025 года компания «Современные транспортные технологии» и АО «Саранский завод автосамосвалов» представили новый самосвал с трехсторонней разгрузкой на базе шасси «Валдай 12» грузоподъемностью 6590 кг, предназначенный для перевозки сыпучих и навалочных грузов в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.
Гидравлическая система подъема платформы оснащена телескопическим гидроцилиндром производства САЗ.
Автомобиль оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 169 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач.
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