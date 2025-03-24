На колпинской площадке «Северстали» модернизировали участок приёмки труб большого диаметра

На колпинской площадке «Северстали» модернизировали участок приёмки труб большого диаметраСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В цехе по производству труб большого диаметра обустроили новый участок с двумя зонами для осмотра и приёмки продукции. Площадки оснастили сплошным настилом для удобного передвижения сотрудников, а также модернизировали транспортный рольганг, установили четыре передаточные телеги, систему аспирации, новое освещение и автономный компрессор.
Общая стоимость модернизации превысила 260 млн рублей.
Роман Миронов, начальник производства трубного проката «Северстали»: «В результате модернизации существенно вырастет скорость приёмки труб — теперь можно осматривать и дорабатывать до четырёх труб одновременно. Это позволит увеличить производительность выпуска продукции для ключевых клиентов на 15,5 тыс. тонн в год».
Особое внимание уделили безопасности: установили защитные барьеры, светофоры, автоматические упоры для телег, звуковую сигнализацию и терминалы для фиксации данных о трубах.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Охрана труда выходит на самый высокий уровень за всю историю России
Командные соревнования по безопасности труда28 апреля более чем в ста ...мой «Охрана труда» или «Безопасность производства».
-
«Северсталь» объявляет о строительстве комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце
«Северсталь» построит комплекс по производству железорудны...зняющих веществ в атмосферу, так и в области декарбонизации.
-
«Северсталь» построила уникальную фитосистему очистки сточных вод
На Яковлевском горно-обогатительном комбинате «Северсталь»...сооружение сможет удалить до 80-90% загрязняющих веществ из воды.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena