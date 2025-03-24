На колпинской площадке «Северстали» модернизировали участок приёмки труб большого диаметра

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В цехе по производству труб большого диаметра обустроили новый участок с двумя зонами для осмотра и приёмки продукции. Площадки оснастили сплошным настилом для удобного передвижения сотрудников, а также модернизировали транспортный рольганг, установили четыре передаточные телеги, систему аспирации, новое освещение и автономный компрессор.

Общая стоимость модернизации превысила 260 млн рублей.

Роман Миронов, начальник производства трубного проката «Северстали»: «В результате модернизации существенно вырастет скорость приёмки труб — теперь можно осматривать и дорабатывать до четырёх труб одновременно. Это позволит увеличить производительность выпуска продукции для ключевых клиентов на 15,5 тыс. тонн в год».

Особое внимание уделили безопасности: установили защитные барьеры, светофоры, автоматические упоры для телег, звуковую сигнализацию и терминалы для фиксации данных о трубах.

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