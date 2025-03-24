Как изменилась Самара за 15 лет? Большой обзор

Как изменилась Самара за 15 лет? Большой обзорСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
00:07 Таблетка для памяти
01:05 Город
01:45 Реставрация императорской Самары
05:42 Набережные, парки, скверы, дет.площадки
10:52 Соцобъекты (здравоохр., спорт., образов.,)
14:04 Храмы, соборы
15:29 ТРЦ, Адм.-офисные здания
16:44 Реставрация советской Самары
19:23 Жилые комплексы
22:51 Улицы, транспортная инфраструктура
25:34 Речной транспорт (спутниковые снимки)
26:24 Частный сектор (спутниковые снимки)
27:14 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»
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