Как изменилась Самара за 15 лет? Большой обзор

00:07 Таблетка для памяти

01:05 Город

01:45 Реставрация императорской Самары

05:42 Набережные, парки, скверы, дет.площадки

10:52 Соцобъекты (здравоохр., спорт., образов.,)

14:04 Храмы, соборы

15:29 ТРЦ, Адм.-офисные здания

16:44 Реставрация советской Самары

19:23 Жилые комплексы

22:51 Улицы, транспортная инфраструктура

25:34 Речной транспорт (спутниковые снимки)

26:24 Частный сектор (спутниковые снимки)

27:14 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»

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