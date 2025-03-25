Обнаружены штаммы, позволяющие исключить гидроколлоиды в молочных продуктах

В результате масштабной работы биотехнологов Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) на базе ГК «СОЮЗСНАБ» по селекции и изучению функциональных характеристик микроорганизмов обнаружено уникальное синергетическое взаимодействие штаммов, позволяющий полностью исключить использование крахмала, желатина и других гидроколлоидов в производстве кисломолочных продуктов.

Основой исследования стала синергия штаммов Lactococcus lactis и Streptococcus thermophilus. В процессе совместной ферментации данные микроорганизмы продуцируют экзополисахариды (ЭПС), которые обладают ультравязкими свойствами. Эти высокомолекулярные углеводы формируют трехмерные сетчатые структуры, способные эффективно связывать воду и стабилизировать молочный сгусток. В результате предотвращается синерезис (отделение сыворотки) и достигается оптимальная текстура продукта без утяжеления сгустка. В ходе ферментации ЭПС взаимодействуют с казеиновыми мицеллами, образуя устойчивый гель, что обусловлено их способностью к образованию комплексов с молочными белками.

Разработанные инновационные заквасочные культуры на основе данных штаммов обеспечивают достижение требуемых реологических показателей, таких как вязкость и плотность сгустка, что делает возможным полный отказ от традиционных стабилизаторов, включая крахмал и желатин. Это открывает новые перспективы для производства «чистых» кисломолочных продуктов с улучшенными потребительскими свойствами и натуральным составом.

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