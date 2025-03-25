Обнаружены штаммы, позволяющие исключить гидроколлоиды в молочных продуктах

Обнаружены штаммы, позволяющие исключить гидроколлоиды в молочных продуктахСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В результате масштабной работы биотехнологов Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) на базе ГК «СОЮЗСНАБ» по селекции и изучению функциональных характеристик микроорганизмов обнаружено уникальное синергетическое взаимодействие штаммов, позволяющий полностью исключить использование крахмала, желатина и других гидроколлоидов в производстве кисломолочных продуктов.
Основой исследования стала синергия штаммов Lactococcus lactis и Streptococcus thermophilus. В процессе совместной ферментации данные микроорганизмы продуцируют экзополисахариды (ЭПС), которые обладают ультравязкими свойствами. Эти высокомолекулярные углеводы формируют трехмерные сетчатые структуры, способные эффективно связывать воду и стабилизировать молочный сгусток. В результате предотвращается синерезис (отделение сыворотки) и достигается оптимальная текстура продукта без утяжеления сгустка. В ходе ферментации ЭПС взаимодействуют с казеиновыми мицеллами, образуя устойчивый гель, что обусловлено их способностью к образованию комплексов с молочными белками.
Разработанные инновационные заквасочные культуры на основе данных штаммов обеспечивают достижение требуемых реологических показателей, таких как вязкость и плотность сгустка, что делает возможным полный отказ от традиционных стабилизаторов, включая крахмал и желатин. Это открывает новые перспективы для производства «чистых» кисломолочных продуктов с улучшенными потребительскими свойствами и натуральным составом.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Ведущий игрок российского рынка пищевых ингредиентов: компания НЕОС ИНГРЕДИЕНТС на UzFood 2024
Поставщик пищевых ингредиентов с 35-летней историей представит свои но...ых компанией, числятся красители, подсластители, модифицированные крахмалы.
-
Созданы натуральные ароматические молекулы с максимальной стабильностью
Специалистам НИЦ ППиФ на базе ГК «СОЮЗСНАБ» удалось р...о 12 стадий синтеза и до 4 уровней очистки от примесей.
-
Разработана альтернатива нитритной соли для производства колбас
Инновационный комплексный продукт для полной замены нитритной соли в п...озможности для создания более безопасных продуктов без ущерба для качества.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
snab
25.03.2510:03:35