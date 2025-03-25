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Bionysheva_Elena 25 марта 2025, 09:04 10 Детские сады и школы

В селе Зрых открыли новый школьный корпус в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»

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 © izberbash-info.ru

6 марта в селе Зрых (Ахтынский район, Дагестан) состоялось торжественное открытие нового корпуса школы. Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы республики.

Современное здание включает:

  • просторные учебные кабинеты,

  • библиотеку,

  • актовый зал,

  • медицинский блок,

  • спортивный зал с душевыми и раздевалками,

  • благоустроенную пришкольную территорию.

Новый корпус позволит создать комфортные условия для обучения 120 школьников.

Напомним, в 2023 году в Дагестане было введено в эксплуатацию 22 новые школы. Кроме того, в сельских районах и малых городах республики открыли 46 образовательных центров «Точка роста».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на раскрытие потенциала подрастающего поколения. В рамках программы ведётся:

  • строительство и модернизация школ,

  • повышение квалификации педагогов,

  • внедрение инновационных методик обучения,

  • развитие сети университетских кампусов мирового уровня,

  • поддержка вузов по программе «Приоритет 2030».

Реализация обновлённых национальных проектов начата в 2025 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

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Источник: izberbash-info.ru

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Школа
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