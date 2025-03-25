В селе Зрых открыли новый школьный корпус в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
6 марта в селе Зрых (Ахтынский район, Дагестан) состоялось торжественное открытие нового корпуса школы. Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы республики.
Современное здание включает:
просторные учебные кабинеты,
библиотеку,
актовый зал,
медицинский блок,
спортивный зал с душевыми и раздевалками,
благоустроенную пришкольную территорию.
Новый корпус позволит создать комфортные условия для обучения 120 школьников.
Напомним, в 2023 году в Дагестане было введено в эксплуатацию 22 новые школы. Кроме того, в сельских районах и малых городах республики открыли 46 образовательных центров «Точка роста».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на раскрытие потенциала подрастающего поколения. В рамках программы ведётся:
строительство и модернизация школ,
повышение квалификации педагогов,
внедрение инновационных методик обучения,
развитие сети университетских кампусов мирового уровня,
поддержка вузов по программе «Приоритет 2030».
Реализация обновлённых национальных проектов начата в 2025 году по инициативе Президента России Владимира Путина.
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