В селе Зрых открыли новый школьный корпус в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»

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6 марта в селе Зрых (Ахтынский район, Дагестан) состоялось торжественное открытие нового корпуса школы. Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы республики.

Современное здание включает:

просторные учебные кабинеты,

библиотеку,

актовый зал,

медицинский блок,

спортивный зал с душевыми и раздевалками,

благоустроенную пришкольную территорию.

Новый корпус позволит создать комфортные условия для обучения 120 школьников.

Напомним, в 2023 году в Дагестане было введено в эксплуатацию 22 новые школы. Кроме того, в сельских районах и малых городах республики открыли 46 образовательных центров «Точка роста».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на раскрытие потенциала подрастающего поколения. В рамках программы ведётся:

строительство и модернизация школ,

повышение квалификации педагогов,

внедрение инновационных методик обучения,

развитие сети университетских кампусов мирового уровня,

поддержка вузов по программе «Приоритет 2030».

Реализация обновлённых национальных проектов начата в 2025 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

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