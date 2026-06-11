Горьковский автозавод начал производство нового варианта автомобиля «ГАЗель NN 4×4» — грузовика полной массой 5 т. За счет увеличения грузоподъемности новая модель позволит значительно расширить сферу применения полноприводных автомобилей поколения NN, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе автопроизводителя.
Линейка полноприводных автомобилей «ГАЗель NN» до настоящего времени включала версии бортовых грузовиков, шасси и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. В новой модели допустимая полная масса увеличена до 5 т за счет применения новых конструктивных решений и усиления ряда узлов и агрегатов.
В частности, на тяжелых модификациях внедрен усиленный задний мост с двухскатными колесами, несущая способность задней подвески увеличена за счет введения в пакет рессор дополнительного листа, а у грузовой платформы усилено основание. Грузоподъемность тяжелой «ГАЗели NN 4×4» с бортовой платформой составляет 2,46 т.
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