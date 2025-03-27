РКС модернизирует трассовый измерительный пункт «Сахалин» для космодрома «Восточный»

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Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») продолжает модернизацию Наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и расширение возможностей трассового измерительного пункта «Сахалин» — ключевого элемента космодрома «Восточный». Специалисты завершили монтаж и провели автономные испытания программно-аппаратных комплексов, телеметрических систем унифицированного технологического модуля, антенн, средств защиты информации и другого наземного оборудования.

Заместитель генерального директора, генеральный конструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим ЩЕРБАКОВ:«Сахалинский трассовый измерительный пункт создан специалистами РКС с нуля на полностью отечественном оборудовании и программном обеспечении. Он будет осуществлять информационное сопровождение запусков всех типов ракет-носителей и космических аппаратов, включая „тяжелую“ „Ангару“, прием и регистрацию телеметрической информации с них».

Унифицированный технологический модуль включает несколько программно-аппаратных комплексов, выполняющих различные задачи. В его состав входят:

система приема, регистрации и передачи телеметрической информации на средства Восточного командно-измерительного пункта;

пункт оперативного технического управления, координирующий сеансы связи между космическими аппаратами и наземными станциями.

Наземный сегмент пункта «Сахалин» оснащен:

станцией спутниковой связи разработки РКС;

антенной системой производства АО «НПО ИТ» (входит в холдинг РКС) для приема данных с ракет-носителей «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

Также в состав пункта входят две трехдиапазонные антенные системы ТНА-12М, разработанные АО «ОКБ МЭИ» (входит в РКС). Они обеспечивают прием телеметрии с космических аппаратов, ракет-носителей и разгонных блоков, а также поддерживают удаленное управление.

Генеральный директор ОКБ МЭИ Константин ЕМЕЛЬЯНОВ:«Достигнутые показатели по радиотехническим характеристикам создали значительный научно-технический задел и позволят обеспечить надежную связь с существующими и перспективными изделиями ракетно-космической техники».

Строительство трассового измерительного пункта «Сахалин» началось в 2022 году, а на лето 2025 года запланированы комплексные испытания его аппаратуры.

Справка

АО «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») занимается разработкой, производством и эксплуатацией бортовой и наземной космической аппаратуры с 1946 года. Основные направления:

ГЛОНАСС,

наземный комплекс управления КА,

системы поиска и спасания, гидрометеорологии, ДЗЗ.

Холдинг объединяет ведущие предприятия отрасли, включая НИИ ТП, НПО ИТ, ОКБ МЭИ, НПП «Квант» и другие.

Роскосмос — государственная корпорация, отвечающая за развитие космической отрасли России, международное сотрудничество и внедрение космических технологий в экономику страны.

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