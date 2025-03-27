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Bionysheva_Elena 27 марта 2025, 11:37 60 Медучреждения

В Краснодарском крае после капитального ремонта свои двери открыла женская консультация

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 © minzdrav.gov.ru

После капитального ремонта в городе Крымске Краснодарского края возобновила работу женская консультация. Работы проводились в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» за счет бюджетных средств.

В здании полностью обновили внутренние помещения и фасад, заменили инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Созданы комфортные условия для пациенток и медицинского персонала.

Ежемесячно консультацию посещают более 1,5 тысяч женщин Крымского района. На учете в учреждении состоит 303 беременные.

В рамках той же программы в Крымском районе ранее были отремонтированы:

  • отделение переливания крови

  • терапевтическое и инфекционное отделения круглосуточного стационара

  • амбулатория в станице Нижнебаканская

Обновление медицинских учреждений позволяет жителям района получать квалифицированную помощь в современных условиях.

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Источник: minzdrav.gov.ru

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