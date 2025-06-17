стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Bionysheva_Elena 17 июня 2025, 09:26 28 Медучреждения

В Краснодаре после ремонта открыли травматологическое отделение

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © minzdrav.gov.ru

В Краснодаре завершился капитальный ремонт травматологического отделения в поликлинике № 7. Отделение, расположенное в здании 1928 года постройки, было полностью обновлено за счет средств краевого бюджета в рамках региональной программы модернизации медучреждений.

После ремонта в отделении появилось современное оборудование, включая цифровой рентген-аппарат, были оборудованы новые операционные и аптечный пункт для льготных категорий пациентов.

Обновленное травматологическое отделение уже принимает пациентов, оказывая круглосуточную экстренную помощь жителям Центрального округа Краснодара. Всего медицинскую помощь здесь смогут получать около 380 тысяч человек, проживающих в районе обслуживания поликлиники, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: minzdrav.gov.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


Минздрав, медучереждения
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,