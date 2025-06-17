В Краснодаре после ремонта открыли травматологическое отделение

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В Краснодаре завершился капитальный ремонт травматологического отделения в поликлинике № 7. Отделение, расположенное в здании 1928 года постройки, было полностью обновлено за счет средств краевого бюджета в рамках региональной программы модернизации медучреждений.

После ремонта в отделении появилось современное оборудование, включая цифровой рентген-аппарат, были оборудованы новые операционные и аптечный пункт для льготных категорий пациентов.

Обновленное травматологическое отделение уже принимает пациентов, оказывая круглосуточную экстренную помощь жителям Центрального округа Краснодара. Всего медицинскую помощь здесь смогут получать около 380 тысяч человек, проживающих в районе обслуживания поликлиники, сообщает пресс-служба Минздрава России.

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