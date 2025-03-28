Завод «Большая Земля» представил новое поколение погрузчиков

© t.me

Завод «Большая Земля» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») в своем Telegram-канале представил новое поколение погрузчиков «Универсал Basic».

Накладку модели увеличили в два раза, чтобы повысить прочность стрелы на изгиб и скручивание. Высота профиля длинной ноги увеличена на 20 мм для повышения прочности всей конструкции.

Установлены защитный профиль от перетирания РВД и швеллер, чтобы усилить нижнюю часть стрелы и повысить её жёсткость. Теперь толщина металла по опасным сечениям — 13 мм. Поперечная балка теперь проходит через все стенки стрелы, обваривается снаружи и изнутри.

На 20% увеличена толщина металла на косынках — с 6 до 8 мм. Увеличен лонжерон подрамника в размере: с 800 мм до 1200 мм. Лонжерон теперь охватывает всю раму трактора для уменьшения нагрузки. Толщина балки подрамника составляет 14 мм вместо 12 мм.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈