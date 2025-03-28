Завод «Большая Земля» представил новое поколение погрузчиков

Завод «Большая Земля» представил новое поколение погрузчиковСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Завод «Большая Земля» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») в своем Telegram-канале представил новое поколение погрузчиков «Универсал Basic».
Накладку модели увеличили в два раза, чтобы повысить прочность стрелы на изгиб и скручивание. Высота профиля длинной ноги увеличена на 20 мм для повышения прочности всей конструкции.
Установлены защитный профиль от перетирания РВД и швеллер, чтобы усилить нижнюю часть стрелы и повысить её жёсткость. Теперь толщина металла по опасным сечениям — 13 мм. Поперечная балка теперь проходит через все стенки стрелы, обваривается снаружи и изнутри.
На 20% увеличена толщина металла на косынках — с 6 до 8 мм. Увеличен лонжерон подрамника в размере: с 800 мм до 1200 мм. Лонжерон теперь охватывает всю раму трактора для уменьшения нагрузки. Толщина балки подрамника составляет 14 мм вместо 12 мм.
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Иван Афанасьев