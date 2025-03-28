Компания «Большая земля» выпустила новый погрузчик на тракторы «Беларус»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания «Большая земля» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработала и выпустила новый агрегат — погрузчик Универсал Premium на тракторы «Беларус 1822» и «Беларус 2022».
Грузоподъёмность техники составляет 2250 кг, а высота подъёма стрелы — 4,25 метра. Универсал Premium стал самым мощным погрузчиком завода.
Модель имеет усиленное сечение стрелы. Стрела выполнена из стали толщиной 6 мм., по опасным сечениям — 16 мм. Также среди технических характеристик —полуавтоматический быстросъём с трактора (время установки — 1 минута).
Автоматический мгновенный быстросъём рабочих органов производится из кабины трактора. Толщина подрамников модели составляет 20 мм, а толщина стойки подрамника из стали — 40 мм.
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Иван Афанасьев