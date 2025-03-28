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Алтайские машиностроительные заводы Алмаз (входят в Ассоциацию «Росспецмаш») осуществили поставку первых прицепных катков-измельчителей КИП-14 аграриям.

Техника имеет рабочую ширину захвата 14 метров и может агрегатироваться с тракторами мощностью от 250 л.с. Орудие подходит для измельчения растительных остатков подсолнечника, кукурузы, рапса, а также работы по сидератам.

КИП-14 за один час рабочего времени может обработать до 16,8 га на скорости до 20 км/ч. В конструкции используется 5 секций. Тандемное расположение барабанов обеспечивает работу агрегата без забивания катков. Эффективная резка пожнивных остатков осуществляется благодаря перекрёстному расположению ножей на соседних барабанах.

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