Завод «Сеспель» выпустил 200-кубовый силос из алюминиевого профиля
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, на производственной площадке ЗАО «Сеспель» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») завершены финальные испытания и подготовка к отгрузке крупногабаритного алюминиевого силоса.
Полезный объем составляет 190 м³, высота — 23,75 м, а диаметр — 3,5 м. Конструкция: моноблочная обечайка из экструдированных алюминиевых профилей. Экструдированные профили имеют интегрированные ребра жесткости, что делает конструкцию исключительно устойчивой к ветровым и эксплуатационным нагрузкам при минимальном весе.
Силос изготовлен с применением роботизированной технологии сварки трением с перемешиванием. В отличие от обычной сварки, этот процесс не плавит металл, а «перемешивает» его на молекулярном уровне. В результате прочность швов равна прочности основного материала. Продукт не застревает в швах, силос легче чистить и обслуживать.
Конструкция из специальных алюминиевых сплавов не подвержена коррозии, в том числе в агрессивных средах и при хранении широкого спектра продуктов (от пищевых до химических), сообщает производитель.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0