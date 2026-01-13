Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , на производственной площадке ЗАО «Сеспель» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») завершены финальные испытания и подготовка к отгрузке крупногабаритного алюминиевого силоса.

Полезный объем составляет 190 м³, высота — 23,75 м, а диаметр — 3,5 м. Конструкция: моноблочная обечайка из экструдированных алюминиевых профилей. Экструдированные профили имеют интегрированные ребра жесткости, что делает конструкцию исключительно устойчивой к ветровым и эксплуатационным нагрузкам при минимальном весе.

Силос изготовлен с применением роботизированной технологии сварки трением с перемешиванием. В отличие от обычной сварки, этот процесс не плавит металл, а «перемешивает» его на молекулярном уровне. В результате прочность швов равна прочности основного материала. Продукт не застревает в швах, силос легче чистить и обслуживать.

Конструкция из специальных алюминиевых сплавов не подвержена коррозии, в том числе в агрессивных средах и при хранении широкого спектра продуктов (от пищевых до химических), сообщает производитель.