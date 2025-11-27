Инженерный центр группы UMG разработал первый отечественный колесный промышленный перегружатель эксплуатационной массой 40,5 тонн.

Опытный образец перегружателя E350WH собран и приступил к испытаниям на предприятии «Тверской экскаватор» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), сообщили Telegram-каналу Agroreport в компании.

«На сегодняшний день E350WH является единственной отечественной машиной в сегменте 40-тонных промышленных перегружателей, ранее в Россию поставлялись только импортная техника такого класса. Перегружатель UMG создан на основе российских технических решений и комплектующих, он соответствует требованиям к импортозамещению для поставок по государственным контрактам», — отмечает производитель.

Максимальный радиус обработки груза E350WH составляет 16 метров (на уровне земли), а максимальная высота достижения — 17,5 метра. При максимальном рабочем радиусе перегружатель способен перемещать грузы весом до 4 тонн, объем грейфера может варьироваться от 0,8 до 1,5 кубических метров в зависимости от вида перемещаемых грузов.

Перегружатель оснащается двигателем ЯМЗ 53456 мощностью 190 кВт, объем топливного бака составляет рекордные для данного класса 820 л, что вкупе с низким расходом топлива позволяет машине работать в максимально автономном режиме без потери времени на дозаправку.